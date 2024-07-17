СМИ: Центр цифровизации образования загорелся в Москве

Здание Центра цифровизации образования загорелось в Москве. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

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Собеседник агентства уточнил, что пожару, которые произошёл Пресненском Валу, присвоен повышенный ранг сложности.

Отмечается, что была проведена эвакуация, людей в горящем здании нет.

Ранее в Краснодаре пожар произошёл в парке, построенном местным бизнесменом Сергеем Галицким. Как сообщает RT, стадион футбольного клуба «Краснодар» не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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