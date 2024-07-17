СМИ: Центр цифровизации образования загорелся в Москве
17 июля 202419:00
Здание Центра цифровизации образования загорелось в Москве. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что пожару, которые произошёл Пресненском Валу, присвоен повышенный ранг сложности.
Отмечается, что была проведена эвакуация, людей в горящем здании нет.
Ранее в Краснодаре пожар произошёл в парке, построенном местным бизнесменом Сергеем Галицким. Как сообщает RT, стадион футбольного клуба «Краснодар» не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru