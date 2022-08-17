В Крыму оштрафовали мужчину, заказавшему песню в поддержку «Азова»*

Ленинский районный суд республики Крым оштрафовал мужчину, заказавшего в одном из кафе песню в поддержку украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), сообщает пресс-служба суда.

В ОНК заявили о людоедстве в нацбатальоне «Азов»*

В сообщении говорится, что в городе Щелкино посетитель кафе заказал у диджея украинскую песню «Дикое поле». В ней транслировалось видео по дискредитации Вооружённых сил РФ, а также символика «Азова».

Мужчина свою вину признал, объяснив свои действия тем, что находился в состоянии сильного алькогольного опьянения. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СпецоперацияШтрафСудКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры