В Крыму оштрафовали мужчину, заказавшему песню в поддержку «Азова»*
Ленинский районный суд республики Крым оштрафовал мужчину, заказавшего в одном из кафе песню в поддержку украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что в городе Щелкино посетитель кафе заказал у диджея украинскую песню «Дикое поле». В ней транслировалось видео по дискредитации Вооружённых сил РФ, а также символика «Азова».
Мужчина свою вину признал, объяснив свои действия тем, что находился в состоянии сильного алькогольного опьянения. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в «Хапоэль»
- 456 заявок за 2 недели поступило на сайт электронного проекта «Город заданий» в разделе экология
- ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару
- Двух работавших на Запорожской АЭС наводчиков ВСУ задержали в Энергодаре
- Израиль и Турция договорились восстановить дипотношения
- В Крыму оштрафовали мужчину, заказавшему песню в поддержку «Азова»*
- На строительство соцобъектов и дорог выделят еще 100 млрд рублей
- В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
- ВОЗ: 35 тысяч человек в мире заразились оспой обезьян
- Российские космонавты вышли в открытый космос
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru