В Крыму оштрафовали мужчину, заказавшему песню в поддержку «Азова»*

В сообщении говорится, что в городе Щелкино посетитель кафе заказал у диджея украинскую песню «Дикое поле». В ней транслировалось видео по дискредитации Вооружённых сил РФ, а также символика «Азова».

Мужчина свою вину признал, объяснив свои действия тем, что находился в состоянии сильного алькогольного опьянения. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией, сообщает RT.

