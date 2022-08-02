В ОНК заявили о людоедстве в нацбатальоне «Азов»*

Выступая в качестве свидетеля в Верховном суде России на заседании о признании формирования террористической организацией он уточнил, что об этом рассказал один из пленных.

«Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков», — сказал Волков.

Ранее Верховный суд РФ признал батальон «Азов» террористической организацией и запретил ее на территории России, сообщает «Свободная пресса».