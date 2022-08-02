В ОНК заявили о людоедстве в нацбатальоне «Азов»*

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что участники нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) практиковали людоедство, сообщает РИА Новости.

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Выступая в качестве свидетеля в Верховном суде России на заседании о признании формирования террористической организацией он уточнил, что об этом рассказал один из пленных.

«Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков», — сказал Волков.

Ранее Верховный суд РФ признал батальон «Азов» террористической организацией и запретил ее на территории России, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: Соцсети
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