В ОНК заявили о людоедстве в нацбатальоне «Азов»*
Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что участники нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) практиковали людоедство, сообщает РИА Новости.
Выступая в качестве свидетеля в Верховном суде России на заседании о признании формирования террористической организацией он уточнил, что об этом рассказал один из пленных.
«Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков», — сказал Волков.
Ранее Верховный суд РФ признал батальон «Азов» террористической организацией и запретил ее на территории России, сообщает «Свободная пресса».
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