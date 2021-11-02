В Крыму нашли группу людей, подделывающих сертификаты о вакцинации

В Крыму нашли группу людей, подделывающих сертификаты о вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что начальство одного из медучреждений Крыма подделало пять сертификатов о вакцинации от СOVID-19.

Более 500 дел открыто в РФ за продажу поддельных COVID-сертификатов

Возбуждено уголовное дело. Теперь участникам группы грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье по подозрению в подделке сертификатов о вакцинации арестовали восемь человек. По некоторым данным, их услугами воспользовались не менее 61 человека.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:НарушенияВакцинацияКоронавирусКрым
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