В Крыму нашли группу людей, подделывающих сертификаты о вакцинации
В Крыму нашли группу людей, подделывающих сертификаты о вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
В ведомстве рассказали, что начальство одного из медучреждений Крыма подделало пять сертификатов о вакцинации от СOVID-19.
Возбуждено уголовное дело. Теперь участникам группы грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Подмосковье по подозрению в подделке сертификатов о вакцинации арестовали восемь человек. По некоторым данным, их услугами воспользовались не менее 61 человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru