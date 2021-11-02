В Крыму нашли группу людей, подделывающих сертификаты о вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что начальство одного из медучреждений Крыма подделало пять сертификатов о вакцинации от СOVID-19.