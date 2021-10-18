В Подмосковье восемь человек арестовали по подозрению в подделке сертификатов о вакцинации
Суд в подмосковной Электростали арестовал двух медицинских работников и шестерых посредников по делу о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя главного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольгу Врадий.
«Арестованы восемь человек, обвиняемых во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учёта и подделке сертификатов о вакцинации от СOVID-19, а также получении взятки в крупном размере», — рассказала представитель СК.
По предварительным данным, услугами арестованных воспользовались не менее 61 человека.
Ранее Росздравнадзор сообщил о выявлении мошенников, которые продавали в Московской области поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. По данным ведомства, к злоумышленникам обращались не менее тысячи граждан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в сухом молоке из Белоруссии
- «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину
- В Подмосковье восемь человек арестовали по подозрению в подделке сертификатов о вакцинации
- Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Олимпии. Видео
- Электронный паспорт могут запустить в трех субъектах РФ до конца 2022 года
- Продажи слабого алкоголя в РФ подскочили по сравнению с 2020 годом
- Россия сняла запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев
- Ковальчук станет генменеджером сборной РФ по хоккею на Играх-2022
- Ощутимое землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке
- В Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru