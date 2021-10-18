В Подмосковье восемь человек арестовали по подозрению в подделке сертификатов о вакцинации

Суд в подмосковной Электростали арестовал двух медицинских работников и шестерых посредников по делу о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя главного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольгу Врадий.

«Арестованы восемь человек, обвиняемых во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учёта и подделке сертификатов о вакцинации от СOVID-19, а также получении взятки в крупном размере», — рассказала представитель СК.

По предварительным данным, услугами арестованных воспользовались не менее 61 человека.

Ранее Росздравнадзор сообщил о выявлении мошенников, которые продавали в Московской области поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. По данным ведомства, к злоумышленникам обращались не менее тысячи граждан.

