В Крыму девушка сорвалась с 50-метрового обрыва и выжила

В Феодосии спасатели оказали помощь туристке, которая сорвалась со скалы во время похода и выжила. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике Крым.

В результате ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали восемь человек

Согласно данным, инцидент произошел 27 мая в районе Агатового пляжа в Феодосии. Девушка поднималась на гору Васюковка и сорвалась со скалы. Отмечается, что пострадавшая скатилась по крутому склону высотой 50 метров.

Сообщается, что спасатели приступили к поиску и оказанию первой помощи туристке. При помощи альпинистского снаряжения ее доставили к машине скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Ранее сообщалось, что два вахтовика погибли в результате падения автобуса в карьер в Северо-Енисейском районе Красноярского края, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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