В Крыму был задержан мужчина, «заминировавший» здание Роспотребнадзора

Силовики задержали 45-летнего севастопольца, который отправил по электронной почте ложное сообщение о «минировании» здания управления Роспотребнадзора в Симферополе, сообщает РИА Новости.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», ему грозит до пяти лет лишения свободы на срок в пять лет. В настоящий момент его отправили под домашний арест.

Ранее более 400 человек было эвакуировано из городской клинической больницы №6 на юге Москвы из-за сообщения о минировании.

