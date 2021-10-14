В Крыму был задержан мужчина, «заминировавший» здание Роспотребнадзора
Силовики задержали 45-летнего севастопольца, который отправил по электронной почте ложное сообщение о «минировании» здания управления Роспотребнадзора в Симферополе, сообщает РИА Новости.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», ему грозит до пяти лет лишения свободы на срок в пять лет. В настоящий момент его отправили под домашний арест.
Ранее более 400 человек было эвакуировано из городской клинической больницы №6 на юге Москвы из-за сообщения о минировании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru