В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы из-за «минирования»

Более 400 человек было эвакуировано из городской клинической больницы №6 на юге Москвы из-за сообщения о минировании, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Сейчас силовики проводят проверку всех помещений больницы.

В Мосгорсуде 865 человек эвакуировали из-за сообщения о минировании

С конца 2019 года в городах России периодически появляются сообщения о минировании различных зданий: судов, школ, больниц, лечебных учреждений, торговых центров и так далее. При этом за все время угрозы минирования ни разу не подтвердились.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БольницаМинирование
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