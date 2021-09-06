В Москве более 400 человек эвакуировали из больницы из-за «минирования»
Более 400 человек было эвакуировано из городской клинической больницы №6 на юге Москвы из-за сообщения о минировании, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Сейчас силовики проводят проверку всех помещений больницы.
С конца 2019 года в городах России периодически появляются сообщения о минировании различных зданий: судов, школ, больниц, лечебных учреждений, торговых центров и так далее. При этом за все время угрозы минирования ни разу не подтвердились.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- В Госдуме поддержали приговор лидерам белорусской оппозиции Колесниковой и Знаку
- Россиянам откроют доступ к электронной медицинской карте
- Спикер Рады оценил вероятность переименования страны в Русь-Украину
- Россия потребовала освободить президента Гвинеи
- Миллионы смартфонов и планшетов лишатся мессенджера WhatsApp
- Минтруд назвал самые травмоопасные профессии
- В России ежегодно будут выделять 10 млрд рублей на новые школьные автобусы
- Новую серию мультика «Ну, погоди!» представят до конца года
- Всех российских учителей пообещали обеспечить планшетами к 2024 году
- На Украине девушка расстреляла учителей из арбалета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru