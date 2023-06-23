В Крыму 500 абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода
23 июня 202309:28
Повреждение газопровода зафиксировали в поселке городского типа Кореиз в Крыму. Об этом заявил вице-премьер республики Игорь Михайличенко, передает пресс-служба правительства Крыма.
«Сейчас без газа временно остаются около 500 абонентов», — отмечается в сообщении.
Аварийные службы работают на месте, пишет РИА ФАН. Причины ЧП не уточняются.
Ожидается, что газоснабжение восстановят до конца дня, отмечает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru