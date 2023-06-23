В Крыму 500 абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода

Повреждение газопровода зафиксировали в поселке городского типа Кореиз в Крыму. Об этом заявил вице-премьер республики Игорь Михайличенко, передает пресс-служба правительства Крыма.

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«Сейчас без газа временно остаются около 500 абонентов», — отмечается в сообщении.

Аварийные службы работают на месте, пишет РИА ФАН. Причины ЧП не уточняются.

Ожидается, что газоснабжение восстановят до конца дня, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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