СМИ: один человек погиб в Москве из-за пожара на газопроводе

По информации СМИ, пламя над газопроводом возвышается на несколько метров. Как уточняется, инцидент произошел на Песчаной улице. В настоящее время на месте работают пожарные.

АО «Мосгаз», в свою очередь, сообщил о возгорании деревянных конструкций при обрезке газопровода на Ленинградском проспекте.

Ранее в Пермском крае загорелся магистральный газопровод, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



