СМИ: один человек погиб в Москве из-за пожара на газопроводе

Один человек погиб в Москве в результате возгорания газопровода в районе Сокол, сообщает Telegram-канал SHOT.

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По информации СМИ, пламя над газопроводом возвышается на несколько метров. Как уточняется, инцидент произошел на Песчаной улице. В настоящее время на месте работают пожарные.

АО «Мосгаз», в свою очередь, сообщил о возгорании деревянных конструкций при обрезке газопровода на Ленинградском проспекте.

Ранее в Пермском крае загорелся магистральный газопровод, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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