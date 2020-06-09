В крови Ефремова найдены следы наркотиков

Вечером в понедельник, 8 июня, Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он сел пьяным за рулем и на высокой скорости протаранил небольшой фургон, за рулем которого был 57-летний мужчина. От полученных травм последний вскоре умер в больнице.

Ефремов должен был явиться на допрос утром во вторник, однако не пришел к следователю. В результате полиция доставила его в участок принудительно. Против артиста возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее СМИ распространили видео, сделанное за 30 секунд до ДТП. На нем видно, что нетрезвый Ефремов на своем машине подрезал другой автомобиль, выезжая со двора.