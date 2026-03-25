В Кронштадте дроны повредили остекление жилых домов и автомобилей
25 марта 202609:25
Атаку беспилотников отразили в Кронштадте. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В своем канале в Мах градоначальник написал, что в результате было частично повреждено остекление нескольких жилых домов, а также автомобилей. По словам Беглова, разрушений не зафиксировано. Никто не пострадал.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом ликвидировали 56 БПЛА, пишет 360.ru.
