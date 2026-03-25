Военные РФ отразили самую массированную атаку дронов ВСУ с марта 2025 года
Российские регионы подверглись самой массированной ночной атаке ВСУ по меньшей мере за год. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией страны ликвидировали 389 украинских БПЛА самолетного типа, напоминает 360.ru.
Согласно сводкам оборонного ведомства, число сбитых дронов стало максимальным с середины марта 2025 года. Предыдущие «рекорды» прошлого года были зафиксированы 28 мая (296 беспилотников за ночь), 11 декабря (287 БПЛА), 6 октября (251 дрон). Кроме того, наибольшее количество беспилотников ВСУ уничтожили 21 марта 2026 года (283), 25 ноября 2025-го и 23 марта 2026-го (по 249).
