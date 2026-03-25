Военные РФ отразили самую массированную атаку дронов ВСУ с марта 2025 года

Российские регионы подверглись самой массированной ночной атаке ВСУ по меньшей мере за год. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Над Россией уничтожили 389 украинских беспилотников

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией страны ликвидировали 389 украинских БПЛА самолетного типа, напоминает 360.ru.

Согласно сводкам оборонного ведомства, число сбитых дронов стало максимальным с середины марта 2025 года. Предыдущие «рекорды» прошлого года были зафиксированы 28 мая (296 беспилотников за ночь), 11 декабря (287 БПЛА), 6 октября (251 дрон). Кроме того, наибольшее количество беспилотников ВСУ уничтожили 21 марта 2026 года (283), 25 ноября 2025-го и 23 марта 2026-го (по 249).

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
