В Кривом Роге сообщили о серьезных разрушениях объекта транспортной инфраструктуры
27 ноября 202212:05
Глава военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил, что в городской объект транспортной инфраструктуры попал снаряд.
«Попадание в объект транспортной инфраструктуры. Разрушения значительны», — написал Вилкул в своем Telegram-канале.
Он добавил, что данные уточняются.
Ранее взрывы прогремели в украинском Кривом Роге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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27 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru