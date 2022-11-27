В Кривом Роге сообщили о серьезных разрушениях объекта транспортной инфраструктуры

Глава военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил, что в городской объект транспортной инфраструктуры попал снаряд.

Украинские власти заявили о разрушениях гидротехнических сооружений в Кривом Роге

«Попадание в объект транспортной инфраструктуры. Разрушения значительны», — написал Вилкул в своем Telegram-канале.

Он добавил, что данные уточняются.

Ранее взрывы прогремели в украинском Кривом Роге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
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