«Спецоперация Британии». Лукашенко прокомментировал события в Буче
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным события в украинском городе Буча, сообщает РИА Новости.
По его словам, произошедшее является спецоперацией Великобритании. Он подчеркнул, что Минск может помочь в расследовании и предоставить Москве материалы.
«Если вам нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может представить. Если нет, то мы в этом плане поможем», - заключил белорусский лидер.
Ранее итальянский европарламентарий Франческа Донато предложила провести независимое расследование произошедшего в украинской Буче, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- Путин: Ситуация в украинской Буче - фейк
- Россиянин Северюхин лишился гоночной лицензии за скандальный жест
- Из-за использования балалаек концерт в поддержку Украины отменили в Швеции
- Путин: Киев отошел от стамбульских договоренностей
- Путин призвал к объективному освещению военной операции на Украине
- Минпросвещения предложило писать букву «ё» по желанию
- Путин: Сегодня мир сложнее, чем во времена холодной войны
- Путин рассказал, когда состоится первый полёт белорусского космонавта
- Путин: «Блицкриг» против России не удался, но риски могут нарастать
- Стало известно, по кому ударит снижение ВВП РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru