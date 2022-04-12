«Спецоперация Британии». Лукашенко прокомментировал события в Буче

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным события в украинском городе Буча, сообщает РИА Новости.

Минобороны заявило о подготовке на Украине новых провокаций по типу Бучи

По его словам, произошедшее является спецоперацией Великобритании. Он подчеркнул, что Минск может помочь в расследовании и предоставить Москве материалы.

«Если вам нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может представить. Если нет, то мы в этом плане поможем», - заключил белорусский лидер.

Ранее итальянский европарламентарий Франческа Донато предложила провести независимое расследование произошедшего в украинской Буче, сообщает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РасследованияУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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