«Спецоперация Британии». Лукашенко прокомментировал события в Буче

По его словам, произошедшее является спецоперацией Великобритании. Он подчеркнул, что Минск может помочь в расследовании и предоставить Москве материалы.

«Если вам нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может представить. Если нет, то мы в этом плане поможем», - заключил белорусский лидер.

Ранее итальянский европарламентарий Франческа Донато предложила провести независимое расследование произошедшего в украинской Буче, сообщает RT.

