В Красноярском крае загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха
5 октября 202417:33
В Красноярском крае на площади 2,4 тысячи квадратных метров горит склад с горохом, сообщил в МЧС России.
Огнеборцам удалось локализовать пожар менее чем за два часа.
На месте происшествия работают 16 специалистов и шесть единиц техники.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что причиной пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре, по предварительным данным, стали сварочные работы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru