В Красноярском крае загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха

Огнеборцам удалось локализовать пожар менее чем за два часа.

На месте происшествия работают 16 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что причиной пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре, по предварительным данным, стали сварочные работы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».