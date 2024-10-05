В Красноярском крае загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха

В Красноярском крае на площади 2,4 тысячи квадратных метров горит склад с горохом, сообщил в МЧС России.

СМИ: Пожар произошел на территории ИК-10 в Екатеринбурге

Огнеборцам удалось локализовать пожар менее чем за два часа.

На месте происшествия работают 16 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что причиной пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре, по предварительным данным, стали сварочные работы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:МЧС РФПожарыКрасноярский Край

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