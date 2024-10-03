СМИ: Пожар произошел на территории ИК-10 в Екатеринбурге
3 октября 202417:08
На территории исправительной колонии №10 в Екатеринбурге произошло возгорание в пожарном депо, сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным Telegram-канала, площадь возгорания составляет 400 квадратов. Заключенные переведены в безопасный блок.
По предварительным данным, пожар начался сразу после совместных пожарно-тактических учений ГУФСИН и МЧС. О пострадавших не сообщается.
Ранее во время пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре обрушилась сцена, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru