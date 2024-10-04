СК назвал сварочные работы причиной пожара в театре в Хабаровске

Как отметили в ведомстве, следствие полагает, что один из рабочих во время сварки допустил попадание искр на утеплитель. Это спровоцировало возгорание и привело к стремительному распространению огня.

«Его действиям будет дана оценка по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)», — подчеркнули в Следкоме.

Ранее из-за пожара в здании театра в Хабаровске возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. По данным правоохранителей, в день ЧП проводился ремонт кровли учреждения. В работах задействовали десять граждан Узбекистана, только четверо из них находились на территории РФ законно, пишет «Свободная пресса».

