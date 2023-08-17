В Красноярском крае задержали планировавших подрыв станций связи злоумышленников

По данным ведомства, злоумышленники — сторонники межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» (запрещена в России). Задержанные намеревались осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком», отмечает РЕН ТВ.

Правонарушителей задержали сотрудники краевого УФСБ совместно с работниками управления ведомства по Центральному военному округу, а также при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии.

Ранее ФСБ задержала жителя Ангарска по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой, напоминает «Свободная пресса».

