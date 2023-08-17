В Красноярском крае задержали планировавших подрыв станций связи злоумышленников
Два человека, планировавшие подорвать базовые станции связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск в Красноярском крае, задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.
По данным ведомства, злоумышленники — сторонники межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» (запрещена в России). Задержанные намеревались осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком», отмечает РЕН ТВ.
Правонарушителей задержали сотрудники краевого УФСБ совместно с работниками управления ведомства по Центральному военному округу, а также при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии.
Ранее ФСБ задержала жителя Ангарска по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Офицер США Дэвис призвал Украину заморозить конфликт для сохранения территорий
- Марочко: На Купянском направлении появились наемники из Германии
- В Госдуме предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми
- В Красноярском крае задержали планировавших подрыв станций связи злоумышленников
- Эксперт Хо: США не поставляют Киеву новое оружие из-за страха раскрыть секреты
- СМИ: голодные солдаты Украины переплыли Днепр для сдачи в плен
- Актер Макгинли призвал Зеленского лечиться от наркозависимости
- ФСБ: в Херсонской области пресекли шпионскую деятельность украинца
- Украинские военные нанесли удар по домам мирных жителей в Херсонской области
- Ливан полностью остался без электричества после отключениях ТЭС из-за долгов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru