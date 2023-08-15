Жителя Крыма задержали за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО
Гражданина России, жителя Крыма задержали за передачу данных о перевозке грузов в зону специальной военной операции, злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, задержанный россиянин 1965 года рождения — сторонник украинской националистической идеологии. Мужчина передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов через Крым в зону СВО. Задержанный подтвердил факт сотрудничества со Службой безопасности Украины, пишет RT.
«Фигурант ... сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее ... пластичное взрывчатое вещество массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте», — указали в ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных приобретении, сбыте или хранении взрывчатки. Фигуранта заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала жителя Самарской области, передававшего Украине данные об эшелонах с военной техникой РФ, напоминает Ura.ru. Против злоумышленника возбудили дело о госизмене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru