В Красноярском крае введен режим ЧС из-за экологического бедствия
В Кежемском районе Красноярского края введён режим ЧС. Здесь сотни литров нефтепродуктов вылились в Ангару, сообщает Telegram-канал «Подъём».
Об экологическом происшествии стало известно 2 октября. В Ангару слили около 500 л горюче-смазочных материалов (ГСМ) во время неправильной транспортировки или в результате износа транспортного контейнера.
Отмечается, что сейчас нефтепродукты убирают с поверхности реки с помощью сорбента.
Прокуратура ведет проверку в связи с произошедшим инцидентом.
Ранее актер театра и кино Александр Носик в эфире НСН отметил, что виновные в экологическом преступлении на Камчатке, в результате которого произошло загрязнение морских вод и массовая гибель животных, должны получить серьезные сроки.
«Правильное решение. И было бы хорошо, чтобы дело довели до конца. И серьезные сроки получили бы те, кто действительно виновен в этом экологическом преступлении. И пусть это будет примером для тех, кто продолжает так же варварски, жестоко относиться к экологии и к природе нашей страны», – прокомментировал он.
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