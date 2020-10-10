В Красноярском крае введен режим ЧС из-за экологического бедствия

Об экологическом происшествии стало известно 2 октября. В Ангару слили около 500 л горюче-смазочных материалов (ГСМ) во время неправильной транспортировки или в результате износа транспортного контейнера.

Отмечается, что сейчас нефтепродукты убирают с поверхности реки с помощью сорбента.

Прокуратура ведет проверку в связи с произошедшим инцидентом.

Ранее актер театра и кино Александр Носик в эфире НСН отметил, что виновные в экологическом преступлении на Камчатке, в результате которого произошло загрязнение морских вод и массовая гибель животных, должны получить серьезные сроки.

«Правильное решение. И было бы хорошо, чтобы дело довели до конца. И серьезные сроки получили бы те, кто действительно виновен в этом экологическом преступлении. И пусть это будет примером для тех, кто продолжает так же варварски, жестоко относиться к экологии и к природе нашей страны», – прокомментировал он.

