В Красноярском крае туристка погибла от удара молнии
Женщина погибла из-за удара молнии в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета РФ по региону и Хакасии.
По данным ведомства, в поход по горам в «Ергаках» отправилась тургруппа из 14 человек, накануне четверо из них начали подъем на пик Звездный. Из-за ухудшения погодных условий произошел удар молнии, пишет RT.
«Из четверых туристов женщина погибла на месте, двое мужчин получили травмы ног, один не пострадал», — указали в СК.
По данным занимающегося проведением спасательных работ управления МЧС по Хакасии, в результате ЧП погибла девушка, три человека получили ожоги. В «Ергаках»работают спасатели, относящиеся к Южно-Сибирскому поисково-спасательному отряду МЧС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru