В Красноярском крае туристка погибла от удара молнии

По данным ведомства, в поход по горам в «Ергаках» отправилась тургруппа из 14 человек, накануне четверо из них начали подъем на пик Звездный. Из-за ухудшения погодных условий произошел удар молнии, пишет RT.

«Из четверых туристов женщина погибла на месте, двое мужчин получили травмы ног, один не пострадал», — указали в СК.

По данным занимающегося проведением спасательных работ управления МЧС по Хакасии, в результате ЧП погибла девушка, три человека получили ожоги. В «Ергаках»работают спасатели, относящиеся к Южно-Сибирскому поисково-спасательному отряду МЧС.

