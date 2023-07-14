В Новосибирской области подросток погиб после удара молнии
Один подросток погиб после удара молнии во время грозы в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом заявил глава района Олег Королев, передает ТАСС.
Как отметил Королев, в четверг в Болотнинском районе была сильная гроза. Двое подростков-пастухов прятались от непогоды в шалаше, в который позже ударила молния. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за того, что подростки пользовались мобильными телефонами, пишет RT.
«Один мальчик погиб, другой в больнице, он в сознании», — заявил глава района.
По данным пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, погибшему мальчику было 16 лет, его тело было найдено с признаками поражения электрическим током. Пострадавший — 13-летний подросток —доставлен в больницу аналогичными травмами. Следствие предполагает, что дети спрятались от дождя под деревом. Болотнинский межрайонный следственный отдел СУ СК России ведет расследование по факту смерти несовершеннолетнего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru