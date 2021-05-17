В Красноярском крае произошла утечка дизельного топлива

В Красноярском крае в городе Дудинка произошла утечка дизельного топлива из резервуара АО «Таймырская топливная компания» (входит в «Норникель»). Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

Сообщается также, что площадь разлива на данный момент составляет 30 квадратных метров, а объем – около 200 литров.