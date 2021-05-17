В Красноярском крае произошла утечка дизельного топлива

В Красноярском крае в городе Дудинка произошла утечка дизельного топлива из резервуара АО «Таймырская топливная компания» (входит в «Норникель»). Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

Сообщается также, что площадь разлива на данный момент составляет 30 квадратных метров, а объем – около 200 литров.

Утечка нефти произошла из нефтепровода в ЯНАО

В пресс-службе «Норникеля» заявили, что утечка устраняется, на объекте в постоянном режиме дежурит газоспасательная служба.

Ранее сообщалось, что утечка нефти из внутрипромыслового нефтепровода произошла на одном из месторождений в Пуровском районе ЯНАО.

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ФОТО: РИА Новости/Георгий Зимарев
ТЕГИ:Красноярский КрайТопливоУтечка
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