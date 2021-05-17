В Красноярском крае произошла утечка дизельного топлива
В Красноярском крае в городе Дудинка произошла утечка дизельного топлива из резервуара АО «Таймырская топливная компания» (входит в «Норникель»). Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.
Сообщается также, что площадь разлива на данный момент составляет 30 квадратных метров, а объем – около 200 литров.
В пресс-службе «Норникеля» заявили, что утечка устраняется, на объекте в постоянном режиме дежурит газоспасательная служба.
Ранее сообщалось, что утечка нефти из внутрипромыслового нефтепровода произошла на одном из месторождений в Пуровском районе ЯНАО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Депутат предложил ужесточить наказание за изготовление взрывчатки
- Правительство разработает план по защите школ от террористов
- В Благовещенске «шутник» пообещал взорвать школу
- Пашинян заявил о росте напряженности на границе с Азербайджаном
- Манижа оценила свои шансы на победу в Евровидении
- Facebook грозит еще до 28 млн рублей штрафа за неудаление запрещенной информации
- В Эстонии начались масштабные учения Spring Storm с участием военных НАТО
- В Польше задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
- В России за сутки диагностировали 9 328 случаев коронавируса
- Палестина требует принятия резолюции ООН, признающей незаконными действия Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru