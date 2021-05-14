Утечка нефти произошла из нефтепровода в ЯНАО
Утечка нефти из внутрипромыслового нефтепровода произошла на одном из месторождений в Пуровском районе ЯНАО, сообщили «Интерфаксу» в администрации района.
Сообщается, что в результате порыва подземного трубопровода случился разлив 3 тысяч кубометров нефти. В месте аварии тает снег и масштабы разлива уточняются.
Также отмечается, что на данный момент задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты, утечка не представляет угрозы для водоемов.
Ранее установленная на американском жилом модуле Международной космической станции (МКС) система получения воды было отключена из-за возможной утечки.
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