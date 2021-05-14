Утечка нефти произошла из нефтепровода в ЯНАО

Утечка нефти из внутрипромыслового нефтепровода произошла на одном из месторождений в Пуровском районе ЯНАО, сообщили «Интерфаксу» в администрации района.

Сообщается, что в результате порыва подземного трубопровода случился разлив 3 тысяч кубометров нефти. В месте аварии тает снег и масштабы разлива уточняются.