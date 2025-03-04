В парламенте Сербии депутаты забросали друг друга файерами
В парламенте Сербии депутаты устроили драку и забросали друг друга дымовыми шашками и файерами. Об этом сообщает сербское агентство Tanjug.
По данным издания, охрана не подпустила оппозиционных депутатов к спикеру Народной скупщины Сербии Ане Брнабич, после чего и начались беспорядки.
Сообщается, что из-за светошумовых гранат и слезоточивого газа пострадали три депутата. В частности, у одной из парламентариев случился инсульт. Ещё одна пострадавшая находится на восьмом месяце беременности и теперь врачи борются за сохранение жизни её и ребёнка.
Ранее в парламенте Грузии депутаты подрались в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru