В Красноярском крае Ан-26 выкатился за пределы ВПП
Самолёт Ан-26 авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксона в Красноярском крае. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел во вторник, 4 июня, около 16 часов местного времени после посадки Ан-26. Самолет выполнял чартерный рейс из города Норильск.
На борту воздушного судна находились 23 пассажира. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Транспортная прокуратура начала проверку по авиаинциденту.
Ранее частный самолет-амфибия L-4 выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту в Калуге.
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