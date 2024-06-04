В Красноярском крае Ан-26 выкатился за пределы ВПП

Самолёт Ан-26 авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксона в Красноярском крае. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Турции разбился военный учебный самолет

Инцидент произошел во вторник, 4 июня, около 16 часов местного времени после посадки Ан-26. Самолет выполнял чартерный рейс из города Норильск.

На борту воздушного судна находились 23 пассажира. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Транспортная прокуратура начала проверку по авиаинциденту.

Ранее частный самолет-амфибия L-4 выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту в Калуге.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СамолетКрасноярский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры