В Турции разбился военный учебный самолет
4 июня 202411:15
Военный учебный самолет SF-26OD разбился в центральной части Турции. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.
Инцидент произошел в провинции Кайсери.
«Самолет, вылетевший с 12-й авиабазы... для выполнения учебного полета, упал по неизвестным причинам», — указали в военном ведомстве.
На борту находились два пилота, они погибли.
Ранее на авиафестивале в Португалии столкнулись два самолета испано-португальской пилотажной команды Yakstars, один пилот погиб, еще один получил травмы, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru