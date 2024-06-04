В Турции разбился военный учебный самолет

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота ударили по целям ВСУ

Дети, потерявшие родителей при теракте в «Крокус сити холл», находятся под опекой в своих же семьях

В отношении признанного иноагентом Андрея Макаревича началась доследственная проверка

Microsoft отключила более чем у половины российских организаций подписки на свои облачные сервисы

Стартовали съемки второго «Чебурашки»