В Турции разбился военный учебный самолет

Военный учебный самолет SF-26OD разбился в центральной части Турции. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

В США разбился истребитель F-35

Инцидент произошел в провинции Кайсери.

«Самолет, вылетевший с 12-й авиабазы... для выполнения учебного полета, упал по неизвестным причинам», — указали в военном ведомстве.

На борту находились два пилота, они погибли.

Ранее на авиафестивале в Португалии столкнулись два самолета испано-португальской пилотажной команды Yakstars, один пилот погиб, еще один получил травмы, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ПогибшиеСамолетКрушение СамолетаТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры