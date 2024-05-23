Частный самолет из Белоруссии выкатился за пределы ВПП в аэропорту Калуги

Частный самолет-амфибия L-4 выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту в Калуге. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в администрации воздушной гавани.

Уточняется, что легкомоторная машина выполняла рейс из белорусского Могилева. Из-за происшествия самолёт получил повреждение левого крыла, кроме того, оказалась подломленной левая основная стойка шасси.

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Всего на борту в момент нештатного приземления находилось четыре члена экипажа. Из-за этого происшествия пришло перенаправить в Нижний Новгород лайнер авиакомпании «Азимут» рейса А46003, который летел в Калугу из Минеральных Вод, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В Росавиации уточнили, что после эвакуации аварийного L-4 аэропорт «Калуга» уже вновь открылся для обслуживания рейсов. По факту ЧП следственные органы начали проверку.


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Фото: commons.wikimedia.org
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