В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами
Два грузовика столкнулись в Емельяновском районе Красноярского края, в результате ДТП погибли 35 коров, находившиеся в одной из фур. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительным данным, вечером 6 декабря «КамАЗ», который перевозил 40 голов крупного рогатого скота, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Scania. Отечественный грузовик съехал в кювет, в кабине авто начался пожар. При этом из Scania выпал груз, он отлетел в легковую машину Lada.
Водителя «КамАЗа» госпитализировали, пять уцелевших коров переместили в другой грузовик.
Другие участники аварии не пострадали.
Ранее в Приволжском районе Астраханской области грузовик столкнулся с легковым авто, погибли три человека, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Внеочередные выборы президента Азербайджана назначили на 7 февраля
- В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами
- СМИ: Конфликт с одноклассниками рассматривают как версию стрельбы в брянской школе
- Call-центры начали прием вопросов перед прямой линией с Путиным
- Минобороны Британии разместило еще тысячу военных на Ближнем Востоке
- ЦБ РФ оценил прибыль банков за 2023 год в 3,3 трлн рублей
- Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в брянской школе
- В России назвали оружие, способное уничтожить истребители F-16
- МВД: В результате стрельбы в брянской гимназии пострадали три человека
- Финляндия готовятся к открытию КПП на границе с РФ с 14 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru