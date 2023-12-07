В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами

Два грузовика столкнулись в Емельяновском районе Красноярского края, в результате ДТП погибли 35 коров, находившиеся в одной из фур. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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По предварительным данным, вечером 6 декабря «КамАЗ», который перевозил 40 голов крупного рогатого скота, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Scania. Отечественный грузовик съехал в кювет, в кабине авто начался пожар. При этом из Scania выпал груз, он отлетел в легковую машину Lada.

Водителя «КамАЗа» госпитализировали, пять уцелевших коров переместили в другой грузовик.

Другие участники аварии не пострадали.

Ранее в Приволжском районе Астраханской области грузовик столкнулся с легковым авто, погибли три человека, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЖивотныеДТПКрасноярский Край

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