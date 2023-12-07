В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами

По предварительным данным, вечером 6 декабря «КамАЗ», который перевозил 40 голов крупного рогатого скота, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Scania. Отечественный грузовик съехал в кювет, в кабине авто начался пожар. При этом из Scania выпал груз, он отлетел в легковую машину Lada.

Водителя «КамАЗа» госпитализировали, пять уцелевших коров переместили в другой грузовик.

Другие участники аварии не пострадали.

Ранее в Приволжском районе Астраханской области грузовик столкнулся с легковым авто, погибли три человека, напоминает «Свободная пресса».

