На Кубани в ДТП с автобусом и большегрузами погибли пять человек

Водитель «КамАЗа» не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом «Мерседес». Иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась со вторым большегрузом.

Погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водителей грузовиков госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Накануне смертельное ДТП произошло на Маевском шоссе в городе Славянск-на-Кубани. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

