На Кубани в ДТП с автобусом и большегрузами погибли пять человек
В Краснодарском крае на трассе Краснодар — Верхнебаканский произошло массовое ДТП с участием двух большегрузов и автобуса, сообщило региональное управление МВД в своем Telegram-канале.
Водитель «КамАЗа» не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом «Мерседес». Иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась со вторым большегрузом.
Погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водителей грузовиков госпитализировали.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Накануне смертельное ДТП произошло на Маевском шоссе в городе Славянск-на-Кубани. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru