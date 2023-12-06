На Кубани в ДТП с автобусом и большегрузами погибли пять человек

В Краснодарском крае на трассе Краснодар — Верхнебаканский произошло массовое ДТП с участием двух большегрузов и автобуса, сообщило региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

Под Волгоградом полицейский грузовик столкнулся с фурой

Водитель «КамАЗа» не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом «Мерседес». Иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась со вторым большегрузом.

Погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водителей грузовиков госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Накануне смертельное ДТП произошло на Маевском шоссе в городе Славянск-на-Кубани. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиДТПКраснодарский Край

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