В Красноярске загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров

Пожар произошел на складе в Красноярске, предварительно, площадь возгорания составляет 2 500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

Число жертв пожара в здании в центре Москвы выросло до семи

По данным ведомства, сообщение о ЧП в здании на улице Свердловская поступило в 11:22 (07:22 мск), отмечает телеканал «360». Тушение возгорания продолжается, пишет РИА ФАН. К работам привлечены 73 человека и 25 единиц техники.

«По предварительной информации пострадавших нет, из горящего здания эвакуированы 10 человек», — указали в МЧС.

Из данных сервиса 2GIS следует, что в здании находятся склад печей и каминов, спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автосервис, а также центр виртуальной реальности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МЧС РФПожарКрасноярск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры