В Красноярске загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров
Пожар произошел на складе в Красноярске, предварительно, площадь возгорания составляет 2 500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.
По данным ведомства, сообщение о ЧП в здании на улице Свердловская поступило в 11:22 (07:22 мск), отмечает телеканал «360». Тушение возгорания продолжается, пишет РИА ФАН. К работам привлечены 73 человека и 25 единиц техники.
«По предварительной информации пострадавших нет, из горящего здания эвакуированы 10 человек», — указали в МЧС.
Из данных сервиса 2GIS следует, что в здании находятся склад печей и каминов, спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автосервис, а также центр виртуальной реальности.
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