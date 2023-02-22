В Красноярске загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров

По данным ведомства, сообщение о ЧП в здании на улице Свердловская поступило в 11:22 (07:22 мск), отмечает телеканал «360». Тушение возгорания продолжается, пишет РИА ФАН. К работам привлечены 73 человека и 25 единиц техники.

«По предварительной информации пострадавших нет, из горящего здания эвакуированы 10 человек», — указали в МЧС.

Из данных сервиса 2GIS следует, что в здании находятся склад печей и каминов, спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автосервис, а также центр виртуальной реальности.

