Число жертв пожара в здании в центре Москвы выросло до семи

Ранее стало известно, что в 16-этажном здании с отелем и бывшим общежитием произошло возгорание. По предварительным данным, причиной ЧП стал поджог. Сообщалось о шести погибших. По факту пожара возбуждено уголовное дело, пишет РИА ФАН.

«Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей», — указал собеседник ТАСС.

В результате инцидента пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы, отмечает телеканал «360».

