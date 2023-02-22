Число жертв пожара в здании в центре Москвы выросло до семи

Число погибших в результате пожара в здании на Международной улице увеличилось до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

При пожаре в доме в центре Москвы погибли шесть человек

Ранее стало известно, что в 16-этажном здании с отелем и бывшим общежитием произошло возгорание. По предварительным данным, причиной ЧП стал поджог. Сообщалось о шести погибших. По факту пожара возбуждено уголовное дело, пишет РИА ФАН.

«Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей», — указал собеседник ТАСС.

В результате инцидента пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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