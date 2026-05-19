В Волгограде врачи спасли мужчину, проглотившего 214 монет и 11 гаек

Хирурги из Волгограда смогли извлечь из пищевода и желудка 50-летнего пациента 214 монет, 11 гаек и две дверные петли. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения на платформе «Макс».

Мужчину доставили в местную больницу с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Обследование показало, что в желудке пациента находятся 227 инородных тел, включая монеты различного номинала на общую сумму 875 рублей.