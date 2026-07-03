Врачи Склифа впервые в России провели сложную гибридную операцию
Врачи института Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В учреждение обратилась 43-летняя женщина с жалобой на потерю зрения одного глаза. В ходе обследования у нее обнаружили крупную аневризму внутренней сонной артерии, которая сдавливала зрительный нерв. Специалисты, в том числе нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги, смогли выключить из кровотока аневризму, не только предотвратив кровоизлияние, но и сохранив пациентке зрение. Через сутки женщину перевели из реанимационного отделения, а через десять дней выписали из больницы.
В России такая операция была проведена впервые. Как отметил Собянин, это стало возможным благодаря модернизации и оснащением современной техникой московских больниц. Также он напомнил о строительстве нового корпуса НИИ Склифосовского, благодаря которому будут расширены возможности высокотехнологичной помощи для всех россиян. Возведение нового медицинского корпуса соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Отмененный концерт Спивакова и Фрейндлих перенесли на 12 сентября
- Продажу бензина без топливных карт возобновили на АЗС в Новороссийске
- «Аватар» и Гослинг вышли из тени: Чем удивил нелегальный прокат в начале 2026 года
- Сын Байдена в шутку номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира
- Визовые центры Кипра с 6 июля возобновят прием документов в России
- Продюсер связал грузинское гражданство Меладзе с работой в России
- Парламент Армении запретил участие в выборах проживающим за рубежом гражданам
- Российские войска получили первую партию антидроновых патронов «Многоточие»
- В Анапе разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей
- Российский авторынок в первом полугодии вырос на 10%