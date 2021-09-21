В Красноярске разыскивают двух пропавших школьниц

К слову, ранее в сентябре в Красноярском крае уже пропадали школьницы. Тогда подруги из города Лесосибирск были благополучно найдены.

О пропаже двух школьниц стражи порядка узнали в ходе интернет-мониторинга социальных сетей, при этом заявлений от родителей в полицию не поступало. Ранее в прокуратуре Красноярского края заявили, что причиной бегства школьниц мог стать домашний конфликт, из-за которого они могли уехать к подруге в соседний посёлок.

