В Красноярске разыскивают двух пропавших школьниц
Полиция разыскивает двух девочек 12 и 14 лет, которые накануне вышли из школы в Ленинском районе Красноярска и до сих пор не вернулись домой. Об этом заявили в краевом главке МВД. Там добавили, что помощь в поиске школьниц оказывают волонтеры.
К слову, ранее в сентябре в Красноярском крае уже пропадали школьницы. Тогда подруги из города Лесосибирск были благополучно найдены.
О пропаже двух школьниц стражи порядка узнали в ходе интернет-мониторинга социальных сетей, при этом заявлений от родителей в полицию не поступало. Ранее в прокуратуре Красноярского края заявили, что причиной бегства школьниц мог стать домашний конфликт, из-за которого они могли уехать к подруге в соседний посёлок.
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