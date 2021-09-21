В Красноярске разыскивают двух пропавших школьниц

Полиция разыскивает двух девочек 12 и 14 лет, которые накануне вышли из школы в Ленинском районе Красноярска и до сих пор не вернулись домой. Об этом заявили в краевом главке МВД. Там добавили, что помощь в поиске школьниц оказывают волонтеры.

Пропавшие в Красноярском крае школьницы найдены живыми

К слову, ранее в сентябре в Красноярском крае уже пропадали школьницы. Тогда подруги из города Лесосибирск были благополучно найдены.

О пропаже двух школьниц стражи порядка узнали в ходе интернет-мониторинга социальных сетей, при этом заявлений от родителей в полицию не поступало. Ранее в прокуратуре Красноярского края заявили, что причиной бегства школьниц мог стать домашний конфликт, из-за которого они могли уехать к подруге в соседний посёлок.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДетиКрасноярский КрайПолиция
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