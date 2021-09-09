Пропавшие под Красноярском девочки могли сбежать из-за конфликта с матерью
Две девочки, пропавшие в Лесосибирске Красноярского края, могли уехать в соседний поселок к подруге из-за конфликта с матерью одной из них. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
О пропаже двух девочек в Лесосибирске ранее в четверг, 9 сентября, сообщили в региональном главке МВД. По имеющейся информации, 7 числа они уехали на автобусе из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге, подчеркивает Ura.ru. Сейчас их местонахождение не установлено, сегодня они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись.
Девочки прямо сейчас могут находиться в Колесниково, об этом сообщило издание «МК в Красноярске» со ссылкой на местных жителей, которые рассказали, что видели их в местном магазине. Издание уже передало сообщение в полицию.
А ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что на рассмотрении в Госдуме уже три года находится законопроект, ужесточающий наказание для педофилов, сообщает ТАСС.
По её словам, за преступления против половой неприкосновенности детей необходимо ввести пожизненное наказание педофилов, которое, вместе с другими мерами по защите несовершеннолетних, предусмотрено в данном документе.
«Мы настойчиво из года в год бьёмся за ужесточение наказания... Какие ещё аргументы нужно привести?» - подчеркнула детский омбудсмен, комментируя убийство двух школьниц в Кемеровской области.
Ранее в городе Киселёвск две десятилетние девочки пропали по дороге домой из школы 6 сентября. Позже стало известно о задержании ранее судимого Виктора Пестерникова, который признался в убийстве школьниц.
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