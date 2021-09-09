Пропавшие под Красноярском девочки могли сбежать из-за конфликта с матерью

Две девочки, пропавшие в Лесосибирске Красноярского края, могли уехать в соседний поселок к подруге из-за конфликта с матерью одной из них. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

О пропаже двух девочек в Лесосибирске ранее в четверг, 9 сентября, сообщили в региональном главке МВД. По имеющейся информации, 7 числа они уехали на автобусе из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге, подчеркивает Ura.ru. Сейчас их местонахождение не установлено, сегодня они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись.

Девочки прямо сейчас могут находиться в Колесниково, об этом сообщило издание «МК в Красноярске» со ссылкой на местных жителей, которые рассказали, что видели их в местном магазине. Издание уже передало сообщение в полицию.