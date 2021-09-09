Пропавшие в Красноярском крае школьницы найдены живыми

Полиция нашла двух несовершеннолетних девочек из города Лесосибирск Красноярского края, которые сбежали из дома, сообщает пресс служба регионального ГУ МВД.

О пропаже двух школьниц стражи порядка узнали в ходе интернет-мониторинга социальных сетей, при этом заявлений от родителей в полицию не поступало.

На поиски несовершеннолетних были направлены сотрудники ОМВД России по Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних.

Ранее в прокуратуре Красноярского края заявили, что причиной бегства школьниц мог стать домашний конфликт, из-за которого они могли уехать к подруге в соседний посёлок.