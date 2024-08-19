В Красноярске ищут устроивших гонки на самокатах с ванной

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска начали проверку из-за видео, на котором подростки устроили «опасные развлечения» на электросамокатах, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

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Как отметило ведомство, проверка организована по факту видео, которые были размещены в соцсетях. На них котором компания молодых людей катается по центру города на электросамокатах, к которым привязаны ванна на колесах и диван с сидящими на них «пассажирами».

Полиция устанавливает всех участников инцидента. Им грозят «меры административного воздействия».

На юге Москвы ранее пешеход открыл огонь по самокатчикам.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Красноярскэлектросамокат

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