В Красноярске ищут устроивших гонки на самокатах с ванной
Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска начали проверку из-за видео, на котором подростки устроили «опасные развлечения» на электросамокатах, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
Как отметило ведомство, проверка организована по факту видео, которые были размещены в соцсетях. На них котором компания молодых людей катается по центру города на электросамокатах, к которым привязаны ванна на колесах и диван с сидящими на них «пассажирами».
Полиция устанавливает всех участников инцидента. Им грозят «меры административного воздействия».
На юге Москвы ранее пешеход открыл огонь по самокатчикам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru