На юге Москвы пешеход открыл огонь по самокатчикам

По информации издания, конфликт произошел из-за занятой дороги. Мужчина утверждал, что самокатчики едва не сбили его, затем достал оружие и открыл огонь.

Двое самокатчиков получили ранения в спину. Стрелка ищет полиция.

Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва», в столице намерены запретить электросамокаты в пределах Садового кольца, передает «Радиоточка НСН».

