На юге Москвы пешеход открыл огонь по самокатчикам
4 августа 202421:33
Вооруженный мужчина обстрелял компанию самокатчиков во Втором Верхнем Михайловском проезде на юге Москвы, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, конфликт произошел из-за занятой дороги. Мужчина утверждал, что самокатчики едва не сбили его, затем достал оружие и открыл огонь.
Двое самокатчиков получили ранения в спину. Стрелка ищет полиция.
Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва», в столице намерены запретить электросамокаты в пределах Садового кольца, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru