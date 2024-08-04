На юге Москвы пешеход открыл огонь по самокатчикам

Вооруженный мужчина обстрелял компанию самокатчиков во Втором Верхнем Михайловском проезде на юге Москвы, пишет Telegram-канал Mash.

Самокатчикам запретят парковаться в центре Санкт-Петербурга с 1 августа

По информации издания, конфликт произошел из-за занятой дороги. Мужчина утверждал, что самокатчики едва не сбили его, затем достал оружие и открыл огонь.

Двое самокатчиков получили ранения в спину. Стрелка ищет полиция.

Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва», в столице намерены запретить электросамокаты в пределах Садового кольца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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