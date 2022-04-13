В Красноярске эвакуировали все школы

В Красноярске эвакуировали все школы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

При этом причина проведения эвакуации не уточняется.

В правоохранительных органах и управлении образования города ситуацию пока не прокомментировали.

Хакер назвал способ борьбы с телефонным терроризмом

До этого СМИ сообщили, что в Белгороде и области эвакуировали все школы из-за угроз минирования.

Ранее российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН заявил, что пранкер Евгений Вольнов не скрывает своей ненависти к России и обладает всеми техническими возможностями и практическими навыками для ложных звонков о минировании.

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