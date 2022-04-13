В Красноярске эвакуировали все школы
В Красноярске эвакуировали все школы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на мэрию города.
При этом причина проведения эвакуации не уточняется.
В правоохранительных органах и управлении образования города ситуацию пока не прокомментировали.
До этого СМИ сообщили, что в Белгороде и области эвакуировали все школы из-за угроз минирования.
Ранее российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН заявил, что пранкер Евгений Вольнов не скрывает своей ненависти к России и обладает всеми техническими возможностями и практическими навыками для ложных звонков о минировании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- В России спрогнозировали безработицу уровня 2009 года
- СМИ: Зарубежные магазины блокируют платежи по выпущенным в России картам UnionPay
- Товарооборот России и Китая с начала года вырос почти на треть
- СМИ: В Швеции не планируют референдум по вступлению в НАТО
- Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных
- В России допустили возможность роста поставок газа в Азию
- Байден: Инфляция в США на 70% вызвана военной операцией России
- В Красноярске эвакуировали все школы
- В МИД допустили завоз на Украину ядерного материала из третьих стран
- Трейдер Vitol Group прекратит торговлю российской нефтью к концу 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru