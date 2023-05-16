В Красногорске сын экс-президента Узбекистана Ислама Каримова избил жену

Инцидент произошел на Подмосковном бульваре. Сообщается, что Петр Каримов во время ссоры с супругой Юлией Сметанкиной нанес ей несколько ударов.

В результате ссоры женщина госпитализирована, сын президента был доставлен в отдел для выяснения обстоятельств и отпущен после допроса.

