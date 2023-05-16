В Красногорске сын экс-президента Узбекистана Ислама Каримова избил жену

В Красногорске сын экс-президента Узбекистана Ислама Каримова избил жену, сообщает Telegram-канал 112.

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Инцидент произошел на Подмосковном бульваре. Сообщается, что Петр Каримов во время ссоры с супругой Юлией Сметанкиной нанес ей несколько ударов.

В результате ссоры женщина госпитализирована, сын президента был доставлен в отдел для выяснения обстоятельств и отпущен после допроса.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ИзбиениеПодмосковье

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