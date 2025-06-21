Футболиста Промеса доставили в Нидерланды из ОАЭ
Бывшего форварда московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса, задержанного ранее в Объединенных Арабских Эмиратах, доставили в Нидерланды. Об этом пишет De Telegraaf, ссылаясь на прокуратуру Амстердама.
На минувшей неделе спортсмена задержали в Дубае и поместили в изолятор временного содержания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже Промеса экстрадировали из ОАЭ.
По данным СМИ, из аэропорта в Амстердаме выехали два фургона военной полиции. Предположительно, в одном из них находился футболист.
Ранее амстердамский суд признал Промеса виновным по делам о вооруженном нападении на двоюродного брата и контрабанде наркотиков, спортсмена приговорили к 1,5 и 6 годам тюрьмы соответственно. Затем форварда объявили в международный розыск.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евтушенков: Ключевая ставка ЦБ будет снижаться постепенно
- Футболиста Промеса доставили в Нидерланды из ОАЭ
- Вучич допустил, что США готовятся нанести удар по Ирану
- Котяков: Пенсионеры смогут подтверждать льготный статус по QR-коду
- На севере Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
- Трамп: США могут не повышать военные расходы, но все в НАТО должны это сделать
- Росмолодежь не поддержала идею поднять возраст молодежи до 40 лет
- Госдеп США выразил надежду на прогресс в переговорах по Украине
- СМИ: ЕС отказался от попытки снизить потолок цен на российскую нефть
- Путин пошутил о перспективах экспорта водки, зерна и мяса в ЮАР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru