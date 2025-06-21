Футболиста Промеса доставили в Нидерланды из ОАЭ

Бывшего форварда московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса, задержанного ранее в Объединенных Арабских Эмиратах, доставили в Нидерланды. Об этом пишет De Telegraaf, ссылаясь на прокуратуру Амстердама.

На минувшей неделе спортсмена задержали в Дубае и поместили в изолятор временного содержания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже Промеса экстрадировали из ОАЭ.

По данным СМИ, из аэропорта в Амстердаме выехали два фургона военной полиции. Предположительно, в одном из них находился футболист.

Ранее амстердамский суд признал Промеса виновным по делам о вооруженном нападении на двоюродного брата и контрабанде наркотиков, спортсмена приговорили к 1,5 и 6 годам тюрьмы соответственно. Затем форварда объявили в международный розыск.

