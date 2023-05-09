Баскетболиста Шведа выписали из больницы после избиения
Защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа выписали из больницы. Спортсмен опубликовал видеообращение в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).
Швед отметил, что чувствует себя намного лучше. Он поблагодарил всех за помощь и поддержку.
Нападение на баскетболиста произошло 2 мая у входа в ресторан в центре Москвы. Спортсмен получил черепно-мозговую травму.
Суд в Москве 5 мая арестовал четверых подозреваемых в нападении на Шведа. Им предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам»), передает «Радиоточка НСН».
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