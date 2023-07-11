В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подводной лодки «Краснодар» Александра Ржицкого. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

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Сообщается, что задержанный - 1959 года рождения. Сотрудники МВД, ФСБ и следователи в данный момент проверяют его причастность к убийству.

Ржицкий также работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Краснодарский КрайЗадержаниеУбийство

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