В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки
11 июля 202317:34
В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подводной лодки «Краснодар» Александра Ржицкого. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.
Сообщается, что задержанный - 1959 года рождения. Сотрудники МВД, ФСБ и следователи в данный момент проверяют его причастность к убийству.
Ржицкий также работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru