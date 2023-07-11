В Челябинской области нашли тело пропавшей несколько дней назад школьницы

По данным источника URA.RU, в убийстве девочки подозревают отца одной из подруг школьницы.

По предварительным данным, мужчина убил Ксению, а после закопал ее тело в лесном массиве. Рюкзак девочки он выбросил в реку, течением которой его позже прибило к берегу, сообщает издание. По информации URA.RU, злоумышленник уже сознался в содеянном.



Девочка пропала в воскресенье, 9 июля. В поисках участвовали волонтеры и сотрудники районной полиции. Утром во вторник, 11 июля на берегу реки Сим поисковая группа обнаружила рюкзак школьницы. На странице поисковой группы «ЛизаАлерт» «ВКонтакте» позже появилось сообщение о том, что девочка найдена погибшей, сообщает RT.

