В Краснодарском крае задержали четырех подозреваемых в убийстве двух мужчин
Правоохранители задержали четверых подозреваемых в убийстве двух мужчин и травмировании еще одного в Туапсинском районе Краснодарского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, ночью 5 августа на берегу реки в районе улицы Приморской в поселке Дедеркой обнаружили тела мужчин 37 и 41 года с признаками насильственной смерти. Вместе с убитыми находился 20-летний молодой человек, его госпитализировали с травмами. Отдел Следкома по Туапсе возбудил дело по факту убийства двух лиц.
«В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста ... а также сотрудников полиции была установлена причастность к совершению указанного преступления четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет», — указали в ведомстве.
Четверых злоумышленников задержали, им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. По данным следствия, между 19-летним нападавшим и убитыми произошел конфликт: молодой человек с приятелями и их оппоненты подрались, во время потасовки погибшим нанесли множественные удары, в результате которых те скончались. Кроме того, один мужчина получил травмы во время конфликта, угрозы его жизни нет, пишет RT.
Правоохранители в ближайшее время обратятся в суд и будут ходатайствовать о заключении злоумышленников под стражу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Краснодарском крае задержали четырех подозреваемых в убийстве двух мужчин
- В России предложили отменить кредитные обязательства поручителям погибших на СВО
- В МХТ имени Чехова началась церемония прощания с Ириной Мирошниченко
- Курс доллара превысил 97 рублей впервые с марта 2022 года
- Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления специалиста
- Bloomberg: Экономику Евросоюза ждет «мучительная расплата»
- МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову
- Главный конструктор «Луны-25» рассказал о трудностях в разработке станции
- Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в Старомайорское и Урожайное
- Жителей хабаровского поселка эвакуируют перед запуском станции «Луна-25»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru