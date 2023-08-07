В Краснодарском крае задержали четырех подозреваемых в убийстве двух мужчин

По данным ведомства, ночью 5 августа на берегу реки в районе улицы Приморской в поселке Дедеркой обнаружили тела мужчин 37 и 41 года с признаками насильственной смерти. Вместе с убитыми находился 20-летний молодой человек, его госпитализировали с травмами. Отдел Следкома по Туапсе возбудил дело по факту убийства двух лиц.

«В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста ... а также сотрудников полиции была установлена причастность к совершению указанного преступления четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет», — указали в ведомстве.

Четверых злоумышленников задержали, им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. По данным следствия, между 19-летним нападавшим и убитыми произошел конфликт: молодой человек с приятелями и их оппоненты подрались, во время потасовки погибшим нанесли множественные удары, в результате которых те скончались. Кроме того, один мужчина получил травмы во время конфликта, угрозы его жизни нет, пишет RT.

Правоохранители в ближайшее время обратятся в суд и будут ходатайствовать о заключении злоумышленников под стражу.

