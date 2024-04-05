В Краснодарском крае предотвратили атаку на Ейский район

Военные России предотвратили атаку на Краснодарский край, сообщил в Telegram глава Ейского района Роман Бублик.

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По его словам, Ейский район и край под надежной защитой, «попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района».

Ранее силы противовоздушной обороны России ликвидировали более 40 целей в Морозовском районе Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:АтакаВСУКраснодарский Край

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