В Краснодарском крае полицейский наехал на мужчину и скрылся с места ДТП

Сотрудник правоохранительных органов в Краснодарском крае совершил наезд на 60-летнего мужчину и скрылся, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.

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Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Его госпитализировали. ДТП произошло вечером 28 января по улице Вольной в Усть-Лабинске. Водитель «КИА РИО», предварительно, не предоставил преимущество и допустил наезд на мужчину. Автомобиль принадлежит сотруднику отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Транспортное средство изъято и помещёно на специализированную стоянку.

По факту автоаварии заведено административное расследование. Проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание водителя.

Ранее на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург произошла массовая автоавария, там столкнулись 16 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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