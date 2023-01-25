Девять человек погибли в результате ДТП в Тульской области
Девять человек погибли в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Тульской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Уточняется, что трагедия произошло на 734 км автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» Ленинского района городского округа город Тула.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, после чего оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись, при этом пассажирский транспорт оказался под грузовиком.
«По предварительной информации, погибло девять человек. Водитель грузовика трезв. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Тульской области устанавливают все обстоятельства данного происшествия», - добавили в полиции.
Ранее в Новосибирской области машина скорой помощи по касательной наехала на барьерное ограждение, после чего столкнулась с автомобилем Mitsubishi. Погибли четыре человека, трое пострадали.
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