Девять человек погибли в результате ДТП в Тульской области

Девять человек погибли в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Тульской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уточняется, что трагедия произошло на 734 км автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» Ленинского района городского округа город Тула.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, после чего оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись, при этом пассажирский транспорт оказался под грузовиком.

«По предварительной информации, погибло девять человек. Водитель грузовика трезв. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Тульской области устанавливают все обстоятельства данного происшествия», - добавили в полиции.

Ранее в Новосибирской области машина скорой помощи по касательной наехала на барьерное ограждение, после чего столкнулась с автомобилем Mitsubishi. Погибли четыре человека, трое пострадали.

